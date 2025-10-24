Текущая цена VOI Network сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VOI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VOI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VOI Network сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VOI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VOI прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 VOI в USD:

$0,00050379
-1,30%1D
График цены VOI Network (VOI) в реальном времени
Информация о ценах VOI Network (VOI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0,01353747
$ 0
-0,46%

-1,34%

-6,12%

-6,12%

Текущая цена VOI Network (VOI) составляет --. За последние 24 часа VOI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VOI за все время составляет $ 0,01353747, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VOI изменился на -0,46% за последний час, на -1,34% за 24 часа и на -6,12% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VOI Network (VOI)

$ 991,97K
--
$ 5,04M
1,97B
10 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация VOI Network составляет $ 991,97K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VOI составляет 1,97B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,04M.

История цен VOI Network (VOI) в USD

За сегодня изменение цены VOI Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VOI Network на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены VOI Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены VOI Network на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,34%
30 дней$ 0-40,85%
60 дней$ 0-19,08%
90 дней$ 0--

Что такое VOI Network (VOI)

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник VOI Network (VOI)

Прогноз цены VOI Network (USD)

Сколько будет стоить VOI Network (VOI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VOI Network (VOI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VOI Network.

Токеномика VOI Network (VOI)

Понимание токеномики VOI Network (VOI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VOI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VOI Network (VOI)

Актуальная цена VOI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Текущая цена VOI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Рыночная капитализация VOI составляет $ 991,97K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Циркулирующее предложение VOI составляет 1,97B USD.
VOI достиг максимальной цены (ATH) в 0,01353747 USD.
VOI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Объем торгов за последние 24 часа для VOI составляет -- USD.
VOI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VOI для более подробного анализа.
