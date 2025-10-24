Что такое VOI Network (VOI)

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem's development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

Источник VOI Network (VOI) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика VOI Network (VOI)

Понимание токеномики VOI Network (VOI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VOI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VOI Network (VOI) Сколько стоит VOI Network (VOI) на сегодня? Актуальная цена VOI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VOI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VOI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VOI Network? Рыночная капитализация VOI составляет $ 991,97K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VOI? Циркулирующее предложение VOI составляет 1,97B USD . Какова была максимальная цена (ATH) VOI? VOI достиг максимальной цены (ATH) в 0,01353747 USD . Какова была минимальная цена VOI за все время (ATL)? VOI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов VOI? Объем торгов за последние 24 часа для VOI составляет -- USD . Вырастет ли VOI в цене в этом году? VOI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VOI для более подробного анализа.

