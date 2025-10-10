Токеномика VOI Network (VOI) Откройте для себя ключевую информацию о VOI Network (VOI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен VOI Network (VOI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VOI Network (VOI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,96B $ 1,96B $ 1,96B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,28M $ 6,28M $ 6,28M Исторический максимум: $ 0,01353747 $ 0,01353747 $ 0,01353747 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00062779 $ 0,00062779 $ 0,00062779 Узнайте больше о цене VOI Network (VOI) Купить VOI сейчас!

Информация о VOI Network (VOI) The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem's development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation. Официальный сайт: https://www.voi.network/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1UdVmLYs-BVxCBE-zC7LUIpmsbKZHGrCYu58gdIrZ-Ls/edit#heading=h.48ulw0dkmy3h

Токеномика VOI Network (VOI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VOI Network (VOI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VOI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VOI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOI, изучите текущую цену VOI!

