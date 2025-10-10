Токеномика VOI Network (VOI)

Токеномика VOI Network (VOI)

Откройте для себя ключевую информацию о VOI Network (VOI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:08:18 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен VOI Network (VOI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VOI Network (VOI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,23M
$ 1,23M$ 1,23M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,96B
$ 1,96B$ 1,96B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,28M
$ 6,28M$ 6,28M
Исторический максимум:
$ 0,01353747
$ 0,01353747$ 0,01353747
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00062779
$ 0,00062779$ 0,00062779

Информация о VOI Network (VOI)

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

Официальный сайт:
https://www.voi.network/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1UdVmLYs-BVxCBE-zC7LUIpmsbKZHGrCYu58gdIrZ-Ls/edit#heading=h.48ulw0dkmy3h

Токеномика VOI Network (VOI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VOI Network (VOI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VOI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VOI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOI, изучите текущую цену VOI!

Прогноз цены VOI

Хотите узнать, куда может двигаться VOI? Наша страница прогноза цены VOI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»