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Текущая цена Vetro USD сегодня составляет 1.001 USD. Рыночная капитализация VUSD составляет 471,996 USD. Отслеживайте обновления цен VUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Vetro USD сегодня составляет 1.001 USD. Рыночная капитализация VUSD составляет 471,996 USD. Отслеживайте обновления цен VUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Vetro USD (VUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 VUSD в USD:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Vetro USD (VUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:49:49 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Vetro USD

Текущая цена Vetro USD (VUSD) сегодня составляет $ 1.001 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VUSD на USD составляет $ 1.001 за VUSD.

На данный момент Vetro USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 471,996, при оборотном предложении 473.70K VUSD. В течение последних 24 часов, VUSD торговался в диапазоне от $ 0.990025 (минимум) до $ 1.003 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.59, тогда как исторический минимум составил $ 0.727963.

В краткосрочной перспективе VUSD изменился на +0.03% за последний час и на -5.60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 26.84K.

Рыночная информация Vetro USD (VUSD)

$ 472.00K
$ 472.00K$ 472.00K

$ 26.84K
$ 26.84K$ 26.84K

$ 474.13K
$ 474.13K$ 474.13K

473.70K
473.70K 473.70K

473,698.5843042487
473,698.5843042487 473,698.5843042487

Текущая рыночная капитализация Vetro USD составляет $ 472.00K, при 24-часовом объеме торгов $ 26.84K. Циркулируещее обращение VUSD составляет 473.70K, а общее предложение – 473698.5843042487. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 474.13K.

История цен Vetro USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.990025
$ 0.990025$ 0.990025
Мин 24Ч
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
Макс 24Ч

$ 0.990025
$ 0.990025$ 0.990025

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 0.727963
$ 0.727963$ 0.727963

+0.03%

+0.00%

-5.60%

-5.60%

История цен Vetro USD (VUSD) в USD

За сегодня изменение цены Vetro USD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vetro USD на USD составило $ +0.0016354338.
За последние 60 дней изменение цены Vetro USD на USD составило $ -0.0013401388.
За последние 90 дней изменение цены Vetro USD на USD составило $ +0.0058110000733603.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0.00%
30 дней$ +0.0016354338+0.16%
60 дней$ -0.0013401388-0.13%
90 дней$ +0.0058110000733603+0.01%

Прогноз цены Vetro USD

Прогноз цены Vetro USD (VUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Vetro USD (VUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Vetro USD потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Vetro USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены VUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Vetro USD».

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Источник Vetro USD (VUSD)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum Ecosystem

О Vetro USD

Какова текущая цена Vetro USD?

Vetro USD торгуется по цене ₽74.8924462878592000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.00%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Vetro USD составляет ₽118.960029568128000, тогда как ATL — ₽54.4644654116372096000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка VUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽35313621.4566277632000, что ставит актив на 3654-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Vetro USD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле VUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 473698.5843042487 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Vetro USD?

Vetro USD входит в классификацию Ethereum Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность VUSD?

Работа в сети -- позволяет VUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:49:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Vetro USD (VUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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