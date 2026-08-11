Какова текущая цена Vetro USD?

Vetro USD торгуется по цене ₽74.8924462878592000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.00%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Vetro USD составляет ₽118.960029568128000, тогда как ATL — ₽54.4644654116372096000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка VUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽35313621.4566277632000, что ставит актив на 3654-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Vetro USD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле VUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 473698.5843042487 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Vetro USD?

Vetro USD входит в классификацию Ethereum Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность VUSD?

Работа в сети -- позволяет VUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.