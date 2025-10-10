Токеномика Veil Token (VEIL)

Токеномика Veil Token (VEIL)

Откройте для себя ключевую информацию о Veil Token (VEIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:07:50 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Veil Token (VEIL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Veil Token (VEIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация: $ 9,37M
$ 9,37M
$ 9,37M$ 9,37M
Общее предложение: $ 80,00M
$ 80,00M
$ 80,00M$ 80,00M
Оборотное предложение: $ 66,77M
$ 66,77M
$ 66,77M$ 66,77M
FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,23M
$ 11,23M
$ 11,23M$ 11,23M
Исторический максимум: $ 0,310953
$ 0,310953
$ 0,310953$ 0,310953
Исторический минимум:
$ 0,02251824
$ 0,02251824$ 0,02251824
Текущая цена:
$ 0,14356
$ 0,14356$ 0,14356

Информация о Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

Официальный сайт:
https://www.veil.cash/

Токеномика Veil Token (VEIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Veil Token (VEIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VEIL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VEIL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VEIL, изучите текущую цену VEIL!

Прогноз цены VEIL

Хотите узнать, куда может двигаться VEIL? Наша страница прогноза цены VEIL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

