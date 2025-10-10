Токеномика USDai (USDAI)

Откройте для себя ключевую информацию о USDai (USDAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 11:12:16 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен USDai (USDAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене USDai (USDAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 601,31M
Общее предложение:
$ 578,43M
Оборотное предложение:
$ 578,43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 601,31M
Исторический максимум:
$ 1,19
Исторический минимум:
$ 0,769779
Текущая цена:
$ 1,04
Информация о USDai (USDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

Официальный сайт:
https://usd.ai
Whitepaper:
https://docs.usd.ai

Токеномика USDai (USDAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики USDai (USDAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USDAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USDAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDAI, изучите текущую цену USDAI!

Прогноз цены USDAI

Хотите узнать, куда может двигаться USDAI? Наша страница прогноза цены USDAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

