Какова текущая цена Unstable Tether?

Unstable Tether оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 7.98%.

Насколько быстро растёт сообщество USDUT?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Unstable Tether?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Unstable Tether в секторе Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов USDUT?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как USDUT соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.42589186937963008000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 999538027.806721 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.