Текущая цена True Base Army сегодня составляет 0,00161003 USD. Следите за обновлениями цены TBA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TBA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена True Base Army сегодня составляет 0,00161003 USD. Следите за обновлениями цены TBA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TBA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TBA

Информация о цене TBA

Официальный сайт TBA

Токеномика TBA

Прогноз цен TBA

Логотип True Base Army

Цена True Base Army (TBA)

Не в листинге

Текущая цена 1 TBA в USD:

$0,00161003
0,00%1D
USD
График цены True Base Army (TBA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:07:54 (UTC+8)

Информация о ценах True Base Army (TBA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0,0023274
$ 0,00120571
0,00%

0,00%

Текущая цена True Base Army (TBA) составляет $0,00161003. За последние 24 часа TBA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TBA за все время составляет $ 0,0023274, а минимальная – $ 0,00120571.

Что касается краткосрочной динамики, TBA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация True Base Army (TBA)

$ 1,61M
--
$ 1,61M
1,00B
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация True Base Army составляет $ 1,61M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TBA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,61M.

История цен True Base Army (TBA) в USD

За сегодня изменение цены True Base Army на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены True Base Army на USD составило $ -0,0001122728.
За последние 60 дней изменение цены True Base Army на USD составило $ -0,0003173303.
За последние 90 дней изменение цены True Base Army на USD составило $ -0,000113252813885587.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0001122728-6,97%
60 дней$ -0,0003173303-19,70%
90 дней$ -0,000113252813885587-6,57%

Что такое True Base Army (TBA)

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник True Base Army (TBA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены True Base Army (USD)

Сколько будет стоить True Base Army (TBA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов True Base Army (TBA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для True Base Army.

Проверьте прогноз цены True Base Army!

TBA на местную валюту

Токеномика True Base Army (TBA)

Понимание токеномики True Base Army (TBA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TBA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о True Base Army (TBA)

Сколько стоит True Base Army (TBA) на сегодня?
Актуальная цена TBA в USD – 0,00161003 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TBA в USD?
Текущая цена TBA в USD составляет $ 0,00161003. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация True Base Army?
Рыночная капитализация TBA составляет $ 1,61M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TBA?
Циркулирующее предложение TBA составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TBA?
TBA достиг максимальной цены (ATH) в 0,0023274 USD.
Какова была минимальная цена TBA за все время (ATL)?
TBA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00120571 USD.
Каков объем торгов TBA?
Объем торгов за последние 24 часа для TBA составляет -- USD.
Вырастет ли TBA в цене в этом году?
TBA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TBA для более подробного анализа.
