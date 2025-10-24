Что такое True Base Army (TBA)

TRUE BASE ARMY Enlist, Fight, Conquer On Base. True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin. it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer? TRUE BASE ARMY Enlist, Fight, Conquer On Base. True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin. it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник True Base Army (TBA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены True Base Army (USD)

Сколько будет стоить True Base Army (TBA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов True Base Army (TBA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для True Base Army.

Проверьте прогноз цены True Base Army!

TBA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика True Base Army (TBA)

Понимание токеномики True Base Army (TBA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TBA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о True Base Army (TBA) Сколько стоит True Base Army (TBA) на сегодня? Актуальная цена TBA в USD – 0,00161003 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TBA в USD? $ 0,00161003 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TBA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация True Base Army? Рыночная капитализация TBA составляет $ 1,61M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TBA? Циркулирующее предложение TBA составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) TBA? TBA достиг максимальной цены (ATH) в 0,0023274 USD . Какова была минимальная цена TBA за все время (ATL)? TBA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00120571 USD . Каков объем торгов TBA? Объем торгов за последние 24 часа для TBA составляет -- USD . Вырастет ли TBA в цене в этом году? TBA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TBA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии True Base Army (TBA)