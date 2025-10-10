Токеномика TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Токеномика TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Откройте для себя ключевую информацию о TriviAgent by Virtuals (TRIVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:26:37 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TriviAgent by Virtuals (TRIVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 186,23K
$ 186,23K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 507,21M
$ 507,21M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 367,16K
$ 367,16K
Исторический максимум:
$ 0,00483987
$ 0,00483987
Исторический минимум:
$ 0
$ 0
Текущая цена:
$ 0,00036716
$ 0,00036716

Информация о TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar
Официальный сайт:
https://triviagent.ai/
Whitepaper:
https://triviagent.gitbook.io/triviagent.ai

Токеномика TriviAgent by Virtuals (TRIVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TriviAgent by Virtuals (TRIVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRIVI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRIVI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIVI, изучите текущую цену TRIVI!

Прогноз цены TRIVI

Хотите узнать, куда может двигаться TRIVI? Наша страница прогноза цены TRIVI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

