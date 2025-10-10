Токеномика TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Откройте для себя ключевую информацию о TriviAgent by Virtuals (TRIVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TriviAgent by Virtuals (TRIVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 186,23K $ 186,23K $ 186,23K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 507,21M $ 507,21M $ 507,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 367,16K $ 367,16K $ 367,16K Исторический максимум: $ 0,00483987 $ 0,00483987 $ 0,00483987 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00036716 $ 0,00036716 $ 0,00036716 Узнайте больше о цене TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Купить TRIVI сейчас!

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities: - Automated Content Generation - Video Generation - Audio Generation - Post-Twitter - Context-Aware Decision Making - Human-Like Avatar

Video Generation

Audio Generation

Post-Twitter

Context-Aware Decision Making

Human-Like Avatar Официальный сайт: https://triviagent.ai/ Whitepaper: https://triviagent.gitbook.io/triviagent.ai

Токеномика TriviAgent by Virtuals (TRIVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TriviAgent by Virtuals (TRIVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRIVI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRIVI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIVI, изучите текущую цену TRIVI!

Прогноз цены TRIVI Хотите узнать, куда может двигаться TRIVI? Наша страница прогноза цены TRIVI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

