Текущая цена the great extraction сегодня составляет 0,00001116 USD. Следите за обновлениями цены TGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TGE прямо сейчас на MEXC.

$ 0,00001037
$ 0,00001037$ 0,00001037
$ 0,00001121
$ 0,00001121$ 0,00001121
$ 0,00001037
$ 0,00001037$ 0,00001037

$ 0,00001121
$ 0,00001121$ 0,00001121

$ 0,00047701
$ 0,00047701$ 0,00047701

$ 0,00000842
$ 0,00000842$ 0,00000842

+0,22%

+6,04%

+22,86%

+22,86%

Текущая цена the great extraction (TGE) составляет $0,00001116. За последние 24 часа TGE торговался в диапазоне от $ 0,00001037 до $ 0,00001121, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TGE за все время составляет $ 0,00047701, а минимальная – $ 0,00000842.

Что касается краткосрочной динамики, TGE изменился на +0,22% за последний час, на +6,04% за 24 часа и на +22,86% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация the great extraction (TGE)

$ 11,15K
$ 11,15K$ 11,15K

--
----

$ 11,15K
$ 11,15K$ 11,15K

999,41M
999,41M 999,41M

999 409 830,208939
999 409 830,208939 999 409 830,208939

Текущая рыночная капитализация the great extraction составляет $ 11,15K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TGE составляет 999,41M, а общее предложение – 999409830.208939. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,15K.

История цен the great extraction (TGE) в USD

За сегодня изменение цены the great extraction на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены the great extraction на USD составило $ +0,0000000279.
За последние 60 дней изменение цены the great extraction на USD составило $ -0,0000017246.
За последние 90 дней изменение цены the great extraction на USD составило $ -0,00003259930134564359.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,04%
30 дней$ +0,0000000279+0,25%
60 дней$ -0,0000017246-15,45%
90 дней$ -0,00003259930134564359-74,49%

Что такое the great extraction (TGE)

THE GREAT EXTRACTION IS UPON US https://x.com/i/communities/1942410711625523398

Сколько будет стоить the great extraction (TGE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов the great extraction (TGE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для the great extraction.

Понимание токеномики the great extraction (TGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о the great extraction (TGE)

Сколько стоит the great extraction (TGE) на сегодня?
Актуальная цена TGE в USD – 0,00001116 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TGE в USD?
Текущая цена TGE в USD составляет $ 0,00001116. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация the great extraction?
Рыночная капитализация TGE составляет $ 11,15K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TGE?
Циркулирующее предложение TGE составляет 999,41M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TGE?
TGE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00047701 USD.
Какова была минимальная цена TGE за все время (ATL)?
TGE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000842 USD.
Каков объем торгов TGE?
Объем торгов за последние 24 часа для TGE составляет -- USD.
Вырастет ли TGE в цене в этом году?
TGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TGE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии the great extraction (TGE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.