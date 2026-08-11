Какова текущая цена торговли The Bitcoin Bull?

The Bitcoin Bull (TBB) в настоящее время оценивается в ₽0.963514059653347776000 RUB, что отражает изменение цены на уровне -25.55% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены The Bitcoin Bull сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по TBB?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение The Bitcoin Bull на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #1028 место по рыночной капитализации, составляющей ₽963480690.6569317536000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов TBB?

При наличии 999998836.0 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой The Bitcoin Bull?

Диапазон цен между ₽0.886100232519504240000 и ₽1.295177942147773824000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как The Bitcoin Bull сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, TBB продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.