Текущая цена Taboshi сегодня составляет 12,82 USD. Следите за обновлениями цены TABOSHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TABOSHI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Taboshi сегодня составляет 12,82 USD. Следите за обновлениями цены TABOSHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TABOSHI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TABOSHI

Информация о цене TABOSHI

Официальный сайт TABOSHI

Токеномика TABOSHI

Прогноз цен TABOSHI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Taboshi

Цена Taboshi (TABOSHI)

Не в листинге

Текущая цена 1 TABOSHI в USD:

$12,86
$12,86$12,86
+1,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Taboshi (TABOSHI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:15:50 (UTC+8)

Информация о ценах Taboshi (TABOSHI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 12,53
$ 12,53$ 12,53
Мин 24Ч
$ 13,03
$ 13,03$ 13,03
Макс 24Ч

$ 12,53
$ 12,53$ 12,53

$ 13,03
$ 13,03$ 13,03

$ 47,25
$ 47,25$ 47,25

$ 12,53
$ 12,53$ 12,53

+0,42%

+0,73%

-22,78%

-22,78%

Текущая цена Taboshi (TABOSHI) составляет $12,82. За последние 24 часа TABOSHI торговался в диапазоне от $ 12,53 до $ 13,03, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TABOSHI за все время составляет $ 47,25, а минимальная – $ 12,53.

Что касается краткосрочной динамики, TABOSHI изменился на +0,42% за последний час, на +0,73% за 24 часа и на -22,78% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Taboshi (TABOSHI)

$ 706,37K
$ 706,37K$ 706,37K

--
----

$ 2,39M
$ 2,39M$ 2,39M

54,95K
54,95K 54,95K

185 964,0
185 964,0 185 964,0

Текущая рыночная капитализация Taboshi составляет $ 706,37K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TABOSHI составляет 54,95K, а общее предложение – 185964.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,39M.

История цен Taboshi (TABOSHI) в USD

За сегодня изменение цены Taboshi на USD составило $ +0,093524.
За последние 30 дней изменение цены Taboshi на USD составило $ -4,5598329840.
За последние 60 дней изменение цены Taboshi на USD составило $ -9,1796622860.
За последние 90 дней изменение цены Taboshi на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,093524+0,73%
30 дней$ -4,5598329840-35,56%
60 дней$ -9,1796622860-71,60%
90 дней$ 0--

Что такое Taboshi (TABOSHI)

Taboshi, the “Leaf of Yield,” is a scarce Zora‑minted relic forged at the close of Epoch 2, only 185 964 will ever exist. Each leaf is proof of past belief, a boost to future staking, and a key that may unlock sacred rites to golden coins in Tobyworld. Own one or a grove; every Taboshi you keep can magnify your share of tomorrow’s harvest. An important rune from the sacred scroll, only true believers will possess Taboshi

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Taboshi (TABOSHI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Taboshi (USD)

Сколько будет стоить Taboshi (TABOSHI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Taboshi (TABOSHI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Taboshi.

Проверьте прогноз цены Taboshi!

TABOSHI на местную валюту

Токеномика Taboshi (TABOSHI)

Понимание токеномики Taboshi (TABOSHI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TABOSHI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Taboshi (TABOSHI)

Сколько стоит Taboshi (TABOSHI) на сегодня?
Актуальная цена TABOSHI в USD – 12,82 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TABOSHI в USD?
Текущая цена TABOSHI в USD составляет $ 12,82. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Taboshi?
Рыночная капитализация TABOSHI составляет $ 706,37K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TABOSHI?
Циркулирующее предложение TABOSHI составляет 54,95K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TABOSHI?
TABOSHI достиг максимальной цены (ATH) в 47,25 USD.
Какова была минимальная цена TABOSHI за все время (ATL)?
TABOSHI достиг минимальной цены (ATL) в 12,53 USD.
Каков объем торгов TABOSHI?
Объем торгов за последние 24 часа для TABOSHI составляет -- USD.
Вырастет ли TABOSHI в цене в этом году?
TABOSHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TABOSHI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:15:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Taboshi (TABOSHI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.