Taboshi, the "Leaf of Yield," is a scarce Zora‑minted relic forged at the close of Epoch 2, only 185 964 will ever exist. Each leaf is proof of past belief, a boost to future staking, and a key that may unlock sacred rites to golden coins in Tobyworld. Own one or a grove; every Taboshi you keep can magnify your share of tomorrow's harvest. An important rune from the sacred scroll, only true believers will possess Taboshi

Прогноз цены Taboshi (USD)

Сколько будет стоить Taboshi (TABOSHI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Taboshi (TABOSHI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Taboshi.

Токеномика Taboshi (TABOSHI)

Понимание токеномики Taboshi (TABOSHI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TABOSHI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Taboshi (TABOSHI) Сколько стоит Taboshi (TABOSHI) на сегодня? Актуальная цена TABOSHI в USD – 12,82 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TABOSHI в USD? $ 12,82 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TABOSHI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Taboshi? Рыночная капитализация TABOSHI составляет $ 706,37K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TABOSHI? Циркулирующее предложение TABOSHI составляет 54,95K USD . Какова была максимальная цена (ATH) TABOSHI? TABOSHI достиг максимальной цены (ATH) в 47,25 USD . Какова была минимальная цена TABOSHI за все время (ATL)? TABOSHI достиг минимальной цены (ATL) в 12,53 USD . Каков объем торгов TABOSHI? Объем торгов за последние 24 часа для TABOSHI составляет -- USD . Вырастет ли TABOSHI в цене в этом году? TABOSHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TABOSHI для более подробного анализа.

