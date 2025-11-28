Что такое TABOSHI

Токеномика и анализ цен Taboshi (TABOSHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Taboshi (TABOSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 680,97K $ 680,97K $ 680,97K Общее предложение: $ 185,96K $ 185,96K $ 185,96K Оборотное предложение: $ 55,14K $ 55,14K $ 55,14K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,30M $ 2,30M $ 2,30M Исторический максимум: $ 47,25 $ 47,25 $ 47,25 Исторический минимум: $ 10,95 $ 10,95 $ 10,95 Текущая цена: $ 12,35 $ 12,35 $ 12,35 Узнайте больше о цене Taboshi (TABOSHI) Купить TABOSHI сейчас!

Информация о Taboshi (TABOSHI) Официальный сайт: http://toadgod.xyz/rune3

Токеномика Taboshi (TABOSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Taboshi (TABOSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TABOSHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TABOSHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TABOSHI, изучите текущую цену TABOSHI!

Прогноз цены TABOSHI Хотите узнать, куда может двигаться TABOSHI? Наша страница прогноза цены TABOSHI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TABOSHI прямо сейчас!

