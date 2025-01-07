Цена Super Meme Fighter (SMF)
Текущая цена Super Meme Fighter (SMF) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 235.27K USD. Цена SMF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Super Meme Fighter:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 535.68 USD
- Изменение цены Super Meme Fighter в течение дня составляет -0.04%
- Оборотное предложение составляет 700.00M USD
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За сегодня изменение цены Super Meme Fighter на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Super Meme Fighter на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Super Meme Fighter на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Super Meme Fighter на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.04%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Super Meme Fighter: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-0.04%
+2.13%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It’s a movement. A revolution. We’re on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It’s more than entertainment - it’s an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you’re here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let’s flip the gaming world together! 🚀
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