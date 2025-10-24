Информация о ценах Suiswap (SSWP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0,00458571$ 0,00458571 $ 0,00458571 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +0,17% Изменение цены (1Д) +0,96% Изменение цены (7Д) -22,78% Изменение цены (7Д) -22,78%

Текущая цена Suiswap (SSWP) составляет --. За последние 24 часа SSWP торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SSWP за все время составляет $ 0,00458571, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SSWP изменился на +0,17% за последний час, на +0,96% за 24 часа и на -22,78% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Suiswap (SSWP)

Рыночная капитализация $ 93,27K$ 93,27K $ 93,27K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 93,27K$ 93,27K $ 93,27K Оборотное предложение 10,00B 10,00B 10,00B Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Suiswap составляет $ 93,27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SSWP составляет 10,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 93,27K.