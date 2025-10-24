Текущая цена Suiswap сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SSWP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SSWP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Suiswap сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SSWP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SSWP прямо сейчас на MEXC.

Цена Suiswap (SSWP)

Текущая цена 1 SSWP в USD:

--
----
+0,90%1D
USD
График цены Suiswap (SSWP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:30:04 (UTC+8)

Информация о ценах Suiswap (SSWP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00458571
$ 0,00458571$ 0,00458571

$ 0
$ 0$ 0

+0,17%

+0,96%

-22,78%

-22,78%

Текущая цена Suiswap (SSWP) составляет --. За последние 24 часа SSWP торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SSWP за все время составляет $ 0,00458571, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SSWP изменился на +0,17% за последний час, на +0,96% за 24 часа и на -22,78% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Suiswap (SSWP)

$ 93,27K
$ 93,27K$ 93,27K

--
----

$ 93,27K
$ 93,27K$ 93,27K

10,00B
10,00B 10,00B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Suiswap составляет $ 93,27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SSWP составляет 10,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 93,27K.

История цен Suiswap (SSWP) в USD

За сегодня изменение цены Suiswap на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Suiswap на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Suiswap на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Suiswap на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,96%
30 дней$ 0-44,74%
60 дней$ 0-44,74%
90 дней$ 0--

Что такое Suiswap (SSWP)

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

Источник Suiswap (SSWP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Suiswap (USD)

Сколько будет стоить Suiswap (SSWP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Suiswap (SSWP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Suiswap.

Проверьте прогноз цены Suiswap!

SSWP на местную валюту

Токеномика Suiswap (SSWP)

Понимание токеномики Suiswap (SSWP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SSWP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Suiswap (SSWP)

Сколько стоит Suiswap (SSWP) на сегодня?
Актуальная цена SSWP в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SSWP в USD?
Текущая цена SSWP в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Suiswap?
Рыночная капитализация SSWP составляет $ 93,27K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SSWP?
Циркулирующее предложение SSWP составляет 10,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SSWP?
SSWP достиг максимальной цены (ATH) в 0,00458571 USD.
Какова была минимальная цена SSWP за все время (ATL)?
SSWP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SSWP?
Объем торгов за последние 24 часа для SSWP составляет -- USD.
Вырастет ли SSWP в цене в этом году?
SSWP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SSWP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:30:04 (UTC+8)

