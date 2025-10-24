Что такое Streme (STREME)

Streme is a token launcher that deploys tokens that support real-time streaming, powered by the Superfluid Protocol. Tokens are deployed by mentioning an AI agent. All deployments include built-in staking with staking rewards streamed per-second to stakers. All deployments include Uniswap v3 liquidity. To date, 80% of the supply is locked in a Uniswap pool, and 20% is streamed to stakers over 365 days. The $STREME token was deployed by the token launcher and has all the same characteristics as every other Streme coin.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Streme (STREME) Сколько стоит Streme (STREME) на сегодня? Актуальная цена STREME в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STREME в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STREME в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Streme? Рыночная капитализация STREME составляет $ 446,14K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STREME? Циркулирующее предложение STREME составляет 94,09B USD . Какова была максимальная цена (ATH) STREME? STREME достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена STREME за все время (ATL)? STREME достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов STREME? Объем торгов за последние 24 часа для STREME составляет -- USD . Вырастет ли STREME в цене в этом году? STREME может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STREME для более подробного анализа.

