Какова текущая цена Stablecorp QCAD?

Stablecorp QCAD торгуется по цене ₽53.736055170214368000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.04%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как QCAD соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.04% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если QCAD превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Stablecorp QCAD показывает себя по сравнению с токенами категории Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem?

В рамках сегмента Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem QCAD демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Stablecorp QCAD?

Рыночная капитализация ₽88773875.4989259600000 ставит QCAD на 2676-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽53.6367711831200592000 до ₽53.7393471788294016000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется QCAD?

Stablecorp QCAD обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку QCAD?

При наличии в обращении 1652020.55 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.