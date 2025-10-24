Что такое stabble (STB)

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble's pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These innovative features provide LPs with expanded yield farming opportunities and hedging tools.

Сколько будет стоить stabble (STB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов stabble (STB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для stabble.

Токеномика stabble (STB)

Понимание токеномики stabble (STB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о stabble (STB) Сколько стоит stabble (STB) на сегодня? Актуальная цена STB в USD – 0,00593961 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STB в USD? $ 0,00593961 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STB в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация stabble? Рыночная капитализация STB составляет $ 586,82K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STB? Циркулирующее предложение STB составляет 98,80M USD . Какова была максимальная цена (ATH) STB? STB достиг максимальной цены (ATH) в 0,04127941 USD . Какова была минимальная цена STB за все время (ATL)? STB достиг минимальной цены (ATL) в 0,00301014 USD . Каков объем торгов STB? Объем торгов за последние 24 часа для STB составляет -- USD . Вырастет ли STB в цене в этом году? STB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STB для более подробного анализа.

