Токеномика stabble (STB)

Токеномика и анализ цен stabble (STB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене stabble (STB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 277,73K $ 277,73K $ 277,73K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 98,80M $ 98,80M $ 98,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Исторический максимум: $ 0,04127941 $ 0,04127941 $ 0,04127941 Исторический минимум: $ 0,0026893 $ 0,0026893 $ 0,0026893 Текущая цена: $ 0,00281109 $ 0,00281109 $ 0,00281109 Узнайте больше о цене stabble (STB) Купить STB сейчас!

Информация о stabble (STB) Официальный сайт: https://stabble.org Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1w5FvSkhnWyHkHy7bvfz1IRrfpV247tkw/view?usp=sharing

Токеномика stabble (STB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики stabble (STB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STB, изучите текущую цену STB!

Прогноз цены STB Хотите узнать, куда может двигаться STB? Наша страница прогноза цены STB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена STB прямо сейчас!

