Цена SpineDAO Token (SPINE)
Текущая цена SpineDAO Token (SPINE) сегодня составляет 0,00869874 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2,72M USD. Цена SPINE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SpineDAO Token:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены SpineDAO Token в течение дня составляет -3,94%
- Оборотное предложение составляет 313,65M USD
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За сегодня изменение цены SpineDAO Token на USD составило $ -0,000356845872859757.
За последние 30 дней изменение цены SpineDAO Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SpineDAO Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SpineDAO Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,000356845872859757
|-3,94%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SpineDAO Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,18%
-3,94%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.
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