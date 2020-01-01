Токеномика SpineDAO Token (SPINE) Откройте для себя ключевую информацию о SpineDAO Token (SPINE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SpineDAO Token (SPINE) SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem. Официальный сайт: https://www.spinedao.com/ Whitepaper: https://spinedao.gitbook.io/spinedao Купить SPINE сейчас!

Токеномика и анализ цен SpineDAO Token (SPINE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SpineDAO Token (SPINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 297,87M $ 297,87M $ 297,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,51M $ 7,51M $ 7,51M Исторический максимум: $ 0,00920029 $ 0,00920029 $ 0,00920029 Исторический минимум: $ 0,00570414 $ 0,00570414 $ 0,00570414 Текущая цена: $ 0,00749657 $ 0,00749657 $ 0,00749657 Узнайте больше о цене SpineDAO Token (SPINE)

Токеномика SpineDAO Token (SPINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SpineDAO Token (SPINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPINE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPINE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPINE, изучите текущую цену SPINE!

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