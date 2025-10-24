Согласно вашему прогнозу, SparkDEX потенциально может вырасти на 0.00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0.024468.

Согласно вашему прогнозу, SparkDEX потенциально может вырасти на 5.00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0.025692.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена SPRK составляет $ 0.026976 с темпом роста 10.25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена SPRK в 2028 году составит $ 0.028325 при темпе роста 15.76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SPRK в 2029 году составит $ 0.029741 при темпе роста 21.55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SPRK в 2030 году составит $ 0.031228 при темпе роста 27.63%.

В 2040 году цена SparkDEX потенциально может вырасти на 107.89%. Она может достичь торговой цены в $ 0.050868.

В 2050 году цена SparkDEX потенциально может вырасти на 238.64%. Она может достичь торговой цены в $ 0.082859.