Что такое Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again. Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Soul Graph (GRPH) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Soul Graph (USD)

Сколько будет стоить Soul Graph (GRPH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Soul Graph (GRPH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Soul Graph.

Проверьте прогноз цены Soul Graph!

GRPH на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Soul Graph (GRPH)

Понимание токеномики Soul Graph (GRPH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GRPH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Soul Graph (GRPH) Сколько стоит Soul Graph (GRPH) на сегодня? Актуальная цена GRPH в USD – 0,00103895 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GRPH в USD? $ 0,00103895 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GRPH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Soul Graph? Рыночная капитализация GRPH составляет $ 1,04M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GRPH? Циркулирующее предложение GRPH составляет 999,90M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GRPH? GRPH достиг максимальной цены (ATH) в 0,064363 USD . Какова была минимальная цена GRPH за все время (ATL)? GRPH достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов GRPH? Объем торгов за последние 24 часа для GRPH составляет -- USD . Вырастет ли GRPH в цене в этом году? GRPH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GRPH для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Soul Graph (GRPH)