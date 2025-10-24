Текущая цена Soul Graph сегодня составляет 0,00103895 USD. Следите за обновлениями цены GRPH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GRPH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Soul Graph сегодня составляет 0,00103895 USD. Следите за обновлениями цены GRPH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GRPH прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GRPH

Информация о цене GRPH

Whitepaper GRPH

Официальный сайт GRPH

Токеномика GRPH

Прогноз цен GRPH

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Soul Graph

Цена Soul Graph (GRPH)

Не в листинге

Текущая цена 1 GRPH в USD:

$0,00103895
$0,00103895$0,00103895
-3,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Soul Graph (GRPH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:03:13 (UTC+8)

Информация о ценах Soul Graph (GRPH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0,0010777
$ 0,0010777$ 0,0010777
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0010777
$ 0,0010777$ 0,0010777

$ 0,064363
$ 0,064363$ 0,064363

$ 0
$ 0$ 0

+0,68%

-3,26%

+4,76%

+4,76%

Текущая цена Soul Graph (GRPH) составляет $0,00103895. За последние 24 часа GRPH торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0,0010777, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GRPH за все время составляет $ 0,064363, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GRPH изменился на +0,68% за последний час, на -3,26% за 24 часа и на +4,76% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Soul Graph (GRPH)

$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M

--
----

$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M

999,90M
999,90M 999,90M

999 896 304,425512
999 896 304,425512 999 896 304,425512

Текущая рыночная капитализация Soul Graph составляет $ 1,04M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GRPH составляет 999,90M, а общее предложение – 999896304.425512. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,04M.

История цен Soul Graph (GRPH) в USD

За сегодня изменение цены Soul Graph на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Soul Graph на USD составило $ -0,0001853102.
За последние 60 дней изменение цены Soul Graph на USD составило $ -0,0006563317.
За последние 90 дней изменение цены Soul Graph на USD составило $ -0,002561525621901122.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-3,26%
30 дней$ -0,0001853102-17,83%
60 дней$ -0,0006563317-63,17%
90 дней$ -0,002561525621901122-71,14%

Что такое Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Soul Graph (GRPH)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Soul Graph (USD)

Сколько будет стоить Soul Graph (GRPH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Soul Graph (GRPH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Soul Graph.

Проверьте прогноз цены Soul Graph!

GRPH на местную валюту

Токеномика Soul Graph (GRPH)

Понимание токеномики Soul Graph (GRPH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GRPH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Soul Graph (GRPH)

Сколько стоит Soul Graph (GRPH) на сегодня?
Актуальная цена GRPH в USD – 0,00103895 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GRPH в USD?
Текущая цена GRPH в USD составляет $ 0,00103895. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Soul Graph?
Рыночная капитализация GRPH составляет $ 1,04M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GRPH?
Циркулирующее предложение GRPH составляет 999,90M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GRPH?
GRPH достиг максимальной цены (ATH) в 0,064363 USD.
Какова была минимальная цена GRPH за все время (ATL)?
GRPH достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GRPH?
Объем торгов за последние 24 часа для GRPH составляет -- USD.
Вырастет ли GRPH в цене в этом году?
GRPH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GRPH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:03:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Soul Graph (GRPH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.