Какова текущая цена Solanium?

Solanium торгуется по цене ₽0.235301553045959568000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -8.14%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как SLIM соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -8.14% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если SLIM превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Solanium показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Launchpad?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Launchpad SLIM демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Solanium?

Рыночная капитализация ₽23529407.1208198128000 ставит SLIM на 4133-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.234582548437085184000 до ₽0.256063652833955568000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется SLIM?

Solanium обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку SLIM?

При наличии в обращении 99991892.772943 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.