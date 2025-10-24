Что такое SHILLGUY (SHILL)

SHILLGUY is an AI agent meme token for next-gen shilling. Open-source, AI-powered, and hyped by the community — this is $SHILL's future! It's not just hype — it's backed by next-gen tech, including an open-source AI agent that self-shills like a pro, analyzes trends, and keeps the vibes pumping. Think of it as your ride-or-die for the meme coin space, turning heads and stacking clout across socials. With a solid roadmap, killer airdrops, and a buzzing community, SHILLGUY isn't playing — it's here to moon

Источник SHILLGUY (SHILL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены SHILLGUY (USD)

Сколько будет стоить SHILLGUY (SHILL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SHILLGUY (SHILL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SHILLGUY.

Проверьте прогноз цены SHILLGUY!

SHILL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика SHILLGUY (SHILL)

Понимание токеномики SHILLGUY (SHILL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SHILL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SHILLGUY (SHILL) Сколько стоит SHILLGUY (SHILL) на сегодня? Актуальная цена SHILL в USD – 0,00001693 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SHILL в USD? $ 0,00001693 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SHILL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SHILLGUY? Рыночная капитализация SHILL составляет $ 16,93K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SHILL? Циркулирующее предложение SHILL составляет 999,65M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SHILL? SHILL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00450327 USD . Какова была минимальная цена SHILL за все время (ATL)? SHILL достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001291 USD . Каков объем торгов SHILL? Объем торгов за последние 24 часа для SHILL составляет -- USD . Вырастет ли SHILL в цене в этом году? SHILL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHILL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии SHILLGUY (SHILL)