Токеномика и анализ цен SHILLGUY (SHILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHILLGUY (SHILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,46K $ 21,46K $ 21,46K Общее предложение: $ 999,66M $ 999,66M $ 999,66M Оборотное предложение: $ 999,66M $ 999,66M $ 999,66M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,46K $ 21,46K $ 21,46K Исторический максимум: $ 0,00450327 $ 0,00450327 $ 0,00450327 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SHILLGUY (SHILL) Купить SHILL сейчас!

Информация о SHILLGUY (SHILL) SHILLGUY is an AI agent meme token for next-gen shilling. Open-source, AI-powered, and hyped by the community — this is $SHILL’s future! It’s not just hype — it’s backed by next-gen tech, including an open-source AI agent that self-shills like a pro, analyzes trends, and keeps the vibes pumping. Think of it as your ride-or-die for the meme coin space, turning heads and stacking clout across socials. With a solid roadmap, killer airdrops, and a buzzing community, SHILLGUY isn’t playing — it’s here to moon SHILLGUY is an AI agent meme token for next-gen shilling. Open-source, AI-powered, and hyped by the community — this is $SHILL’s future! It’s not just hype — it’s backed by next-gen tech, including an open-source AI agent that self-shills like a pro, analyzes trends, and keeps the vibes pumping. Think of it as your ride-or-die for the meme coin space, turning heads and stacking clout across socials. With a solid roadmap, killer airdrops, and a buzzing community, SHILLGUY isn’t playing — it’s here to moon Официальный сайт: https://shillguy.ai/

Токеномика SHILLGUY (SHILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHILLGUY (SHILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHILL, изучите текущую цену SHILL!

