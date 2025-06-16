Цена SALUKI (SALUKI)
Текущая цена SALUKI (SALUKI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 575,52K USD. Цена SALUKI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SALUKI:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены SALUKI в течение дня составляет +3,86%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене SALUKI к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах SALUKI.
За сегодня изменение цены SALUKI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SALUKI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SALUKI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SALUKI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+3,86%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SALUKI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1,24%
+3,86%
+32,98%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Понимание токеномики SALUKI (SALUKI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SALUKI прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 SALUKI к VND
₫--
|1 SALUKI к AUD
A$--
|1 SALUKI к GBP
￡--
|1 SALUKI к EUR
€--
|1 SALUKI к USD
$--
|1 SALUKI к MYR
RM--
|1 SALUKI к TRY
₺--
|1 SALUKI к JPY
¥--
|1 SALUKI к RUB
₽--
|1 SALUKI к INR
₹--
|1 SALUKI к IDR
Rp--
|1 SALUKI к KRW
₩--
|1 SALUKI к PHP
₱--
|1 SALUKI к EGP
￡E.--
|1 SALUKI к BRL
R$--
|1 SALUKI к CAD
C$--
|1 SALUKI к BDT
৳--
|1 SALUKI к NGN
₦--
|1 SALUKI к UAH
₴--
|1 SALUKI к VES
Bs--
|1 SALUKI к PKR
Rs--
|1 SALUKI к KZT
₸--
|1 SALUKI к THB
฿--
|1 SALUKI к TWD
NT$--
|1 SALUKI к AED
د.إ--
|1 SALUKI к CHF
Fr--
|1 SALUKI к HKD
HK$--
|1 SALUKI к MAD
.د.م--
|1 SALUKI к MXN
$--