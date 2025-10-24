Текущая цена Rue Cat сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RUECAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RUECAT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Rue Cat сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RUECAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RUECAT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Rue Cat

Цена Rue Cat (RUECAT)

Не в листинге

Текущая цена 1 RUECAT в USD:

$0,00011209
$0,00011209$0,00011209
+3,20%1D
mexc
USD
График цены Rue Cat (RUECAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:08:49 (UTC+8)

Информация о ценах Rue Cat (RUECAT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,42%

+3,28%

-20,79%

-20,79%

Текущая цена Rue Cat (RUECAT) составляет --. За последние 24 часа RUECAT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RUECAT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RUECAT изменился на -0,42% за последний час, на +3,28% за 24 часа и на -20,79% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Rue Cat (RUECAT)

$ 64,14K
$ 64,14K$ 64,14K

--
----

$ 64,14K
$ 64,14K$ 64,14K

572,28M
572,28M 572,28M

572 277 762,677025
572 277 762,677025 572 277 762,677025

Текущая рыночная капитализация Rue Cat составляет $ 64,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RUECAT составляет 572,28M, а общее предложение – 572277762.677025. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 64,14K.

История цен Rue Cat (RUECAT) в USD

За сегодня изменение цены Rue Cat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Rue Cat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Rue Cat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Rue Cat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,28%
30 дней$ 0-73,03%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Rue Cat (RUECAT)

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

Источник Rue Cat (RUECAT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Rue Cat (USD)

Сколько будет стоить Rue Cat (RUECAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Rue Cat (RUECAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Rue Cat.

Проверьте прогноз цены Rue Cat!

RUECAT на местную валюту

Токеномика Rue Cat (RUECAT)

Понимание токеномики Rue Cat (RUECAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RUECAT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Rue Cat (RUECAT)

Сколько стоит Rue Cat (RUECAT) на сегодня?
Актуальная цена RUECAT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RUECAT в USD?
Текущая цена RUECAT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Rue Cat?
Рыночная капитализация RUECAT составляет $ 64,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RUECAT?
Циркулирующее предложение RUECAT составляет 572,28M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RUECAT?
RUECAT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена RUECAT за все время (ATL)?
RUECAT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RUECAT?
Объем торгов за последние 24 часа для RUECAT составляет -- USD.
Вырастет ли RUECAT в цене в этом году?
RUECAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RUECAT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:08:49 (UTC+8)

