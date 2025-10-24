Что такое Rue Cat (RUECAT)

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility. RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Rue Cat (RUECAT) Сколько стоит Rue Cat (RUECAT) на сегодня? Актуальная цена RUECAT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RUECAT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RUECAT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Rue Cat? Рыночная капитализация RUECAT составляет $ 64,14K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RUECAT? Циркулирующее предложение RUECAT составляет 572,28M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RUECAT? RUECAT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена RUECAT за все время (ATL)? RUECAT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RUECAT? Объем торгов за последние 24 часа для RUECAT составляет -- USD . Вырастет ли RUECAT в цене в этом году? RUECAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RUECAT для более подробного анализа.

