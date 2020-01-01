Токеномика Routine Coin (ROU) Откройте для себя ключевую информацию о Routine Coin (ROU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Routine Coin (ROU) Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly. Официальный сайт: https://routinecoin.info Whitepaper: https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper Купить ROU сейчас!

Токеномика и анализ цен Routine Coin (ROU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Routine Coin (ROU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 304,50K $ 304,50K $ 304,50K Общее предложение: $ 282,39M $ 282,39M $ 282,39M Оборотное предложение: $ 282,36M $ 282,36M $ 282,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 304,54K $ 304,54K $ 304,54K Исторический максимум: $ 0,00320169 $ 0,00320169 $ 0,00320169 Исторический минимум: $ 0,00102389 $ 0,00102389 $ 0,00102389 Текущая цена: $ 0,00107843 $ 0,00107843 $ 0,00107843 Узнайте больше о цене Routine Coin (ROU)

Токеномика Routine Coin (ROU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Routine Coin (ROU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROU, изучите текущую цену ROU!

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