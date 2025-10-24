Что такое Rocki (ROCKI)

ROCKI is a next generation music streaming service and digital payments ecosystem designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKS token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. ROCKI has launched two unique NFT's solutions for the music industry on the ROCKI platform, an ERC721 NFT for Royalty income rights of a song, and a ERC1155 NFT for exclusive listening access of music. To find out more, please visit the fully working platform at www.ROCKI.app

Прогноз цены Rocki (USD)

Сколько будет стоить Rocki (ROCKI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Rocki (ROCKI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Rocki.

ROCKI на местную валюту

Токеномика Rocki (ROCKI)

Понимание токеномики Rocki (ROCKI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROCKI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Rocki (ROCKI) Сколько стоит Rocki (ROCKI) на сегодня? Актуальная цена ROCKI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ROCKI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ROCKI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Rocki? Рыночная капитализация ROCKI составляет $ 5,17K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ROCKI? Циркулирующее предложение ROCKI составляет 7,89M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ROCKI? ROCKI достиг максимальной цены (ATH) в 5,06 USD . Какова была минимальная цена ROCKI за все время (ATL)? ROCKI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ROCKI? Объем торгов за последние 24 часа для ROCKI составляет -- USD . Вырастет ли ROCKI в цене в этом году? ROCKI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROCKI для более подробного анализа.

