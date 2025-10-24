Текущая цена Ripe DAO Governance Token сегодня составляет 2,14 USD. Следите за обновлениями цены RIPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RIPE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ripe DAO Governance Token сегодня составляет 2,14 USD. Следите за обновлениями цены RIPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RIPE прямо сейчас на MEXC.

Цена Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Текущая цена 1 RIPE в USD:

$2,15
$2,15$2,15
+1,20%1D
График цены Ripe DAO Governance Token (RIPE) в реальном времени
Информация о ценах Ripe DAO Governance Token (RIPE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+2,31%

+1,13%

-9,97%

-9,97%

Текущая цена Ripe DAO Governance Token (RIPE) составляет $2,14. За последние 24 часа RIPE торговался в диапазоне от $ 1,98 до $ 2,22, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RIPE за все время составляет $ 42,92, а минимальная – $ 1,98.

Что касается краткосрочной динамики, RIPE изменился на +2,31% за последний час, на +1,13% за 24 часа и на -9,97% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Текущая рыночная капитализация Ripe DAO Governance Token составляет $ 2,52M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RIPE составляет 1,18M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,14B.

История цен Ripe DAO Governance Token (RIPE) в USD

За сегодня изменение цены Ripe DAO Governance Token на USD составило $ +0,02388832.
За последние 30 дней изменение цены Ripe DAO Governance Token на USD составило $ -1,4580042560.
За последние 60 дней изменение цены Ripe DAO Governance Token на USD составило $ -1,8098876660.
За последние 90 дней изменение цены Ripe DAO Governance Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,02388832+1,13%
30 дней$ -1,4580042560-68,13%
60 дней$ -1,8098876660-84,57%
90 дней$ 0--

Что такое Ripe DAO Governance Token (RIPE)

One Loan. Every Asset.

Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.

DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.

Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.

Источник Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ripe DAO Governance Token (USD)

Сколько будет стоить Ripe DAO Governance Token (RIPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ripe DAO Governance Token (RIPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ripe DAO Governance Token.

Проверьте прогноз цены Ripe DAO Governance Token!

RIPE на местную валюту

Токеномика Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Понимание токеномики Ripe DAO Governance Token (RIPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RIPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Сколько стоит Ripe DAO Governance Token (RIPE) на сегодня?
Актуальная цена RIPE в USD – 2,14 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RIPE в USD?
Текущая цена RIPE в USD составляет $ 2,14. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ripe DAO Governance Token?
Рыночная капитализация RIPE составляет $ 2,52M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RIPE?
Циркулирующее предложение RIPE составляет 1,18M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RIPE?
RIPE достиг максимальной цены (ATH) в 42,92 USD.
Какова была минимальная цена RIPE за все время (ATL)?
RIPE достиг минимальной цены (ATL) в 1,98 USD.
Каков объем торгов RIPE?
Объем торгов за последние 24 часа для RIPE составляет -- USD.
Вырастет ли RIPE в цене в этом году?
RIPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RIPE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

