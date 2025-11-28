Что такое RIPE

Токеномика и анализ цен Ripe DAO Governance Token (RIPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ripe DAO Governance Token (RIPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,12B $ 1,12B $ 1,12B Исторический максимум: $ 42,92 $ 42,92 $ 42,92 Исторический минимум: $ 1,012 $ 1,012 $ 1,012 Текущая цена: $ 1,12 $ 1,12 $ 1,12 Узнайте больше о цене Ripe DAO Governance Token (RIPE) Купить RIPE сейчас!

Информация о Ripe DAO Governance Token (RIPE) Официальный сайт: https://www.ripe.finance

Токеномика Ripe DAO Governance Token (RIPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ripe DAO Governance Token (RIPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIPE, изучите текущую цену RIPE!

Прогноз цены RIPE Хотите узнать, куда может двигаться RIPE? Наша страница прогноза цены RIPE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

