Что такое QPAY (QPAY)

Qpay is a Web3 social finance protocol designed to enable borderless crypto payments through social media platforms, starting with X (formerly Twitter). The protocol integrates with @QpayBot called "tag2pay", allowing users to connect their wallets and send tokens by tagging other registered usernames with specific commands. Transactions are executed via blockchain, providing transparency, security, and efficiency. Qpay aims to simplify peer-to-peer transfers by combining familiar social media interactions with decentralized finance infrastructure.

Токеномика QPAY (QPAY)

Понимание токеномики QPAY (QPAY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена QPAY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о QPAY (QPAY) Сколько стоит QPAY (QPAY) на сегодня? Актуальная цена QPAY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена QPAY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена QPAY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация QPAY? Рыночная капитализация QPAY составляет $ 240,74K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение QPAY? Циркулирующее предложение QPAY составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) QPAY? QPAY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00229527 USD . Какова была минимальная цена QPAY за все время (ATL)? QPAY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов QPAY? Объем торгов за последние 24 часа для QPAY составляет -- USD . Вырастет ли QPAY в цене в этом году? QPAY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QPAY для более подробного анализа.

