Сегодняшняя цена psa10 coin

Текущая цена psa10 coin (GRAIL) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GRAIL на USD составляет $ 0 за GRAIL.

На данный момент psa10 coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 413,19, при оборотном предложении 999,31M GRAIL. В течение последних 24 часов, GRAIL торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00133681, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GRAIL изменился на -- за последний час и на +0,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация psa10 coin (GRAIL)

Рыночная капитализация $ 13,41K$ 13,41K $ 13,41K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13,41K$ 13,41K $ 13,41K Оборотное предложение 999,31M 999,31M 999,31M Общее предложение 999 309 877,066247 999 309 877,066247 999 309 877,066247

Текущая рыночная капитализация psa10 coin составляет $ 13,41K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GRAIL составляет 999,31M, а общее предложение – 999309877.066247. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,41K.