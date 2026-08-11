Сегодняшняя цена Prism Assets

Текущая цена Prism Assets (PRISM) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PRISM на USD составляет $ 0 за PRISM.

На данный момент Prism Assets занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 118 054, при оборотном предложении 1,00B PRISM. В течение последних 24 часов, PRISM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PRISM изменился на -6,68% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 66,85K.

Рыночная информация Prism Assets (PRISM)

Рыночная капитализация $ 118,05K$ 118,05K $ 118,05K Объем (24Ч) $ 66,85K$ 66,85K $ 66,85K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 118,05K$ 118,05K $ 118,05K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Prism Assets составляет $ 118,05K, при 24-часовом объеме торгов $ 66,85K. Циркулируещее обращение PRISM составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 118,05K.