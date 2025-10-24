Что такое Praxis (PRXS)

Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs. Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Praxis (PRXS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Praxis (USD)

Сколько будет стоить Praxis (PRXS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Praxis (PRXS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Praxis.

Проверьте прогноз цены Praxis!

PRXS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Praxis (PRXS)

Понимание токеномики Praxis (PRXS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PRXS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Praxis (PRXS) Сколько стоит Praxis (PRXS) на сегодня? Актуальная цена PRXS в USD – 0,00312294 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PRXS в USD? $ 0,00312294 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PRXS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Praxis? Рыночная капитализация PRXS составляет $ 312,29K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PRXS? Циркулирующее предложение PRXS составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PRXS? PRXS достиг максимальной цены (ATH) в 0,01666443 USD . Какова была минимальная цена PRXS за все время (ATL)? PRXS достиг минимальной цены (ATL) в 0,0030251 USD . Каков объем торгов PRXS? Объем торгов за последние 24 часа для PRXS составляет -- USD . Вырастет ли PRXS в цене в этом году? PRXS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PRXS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Praxis (PRXS)