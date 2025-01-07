Цена POLYGON MASCOT (POLY)
Текущая цена POLYGON MASCOT (POLY) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 13.89K USD. Цена POLY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка POLYGON MASCOT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 155.70 USD
- Изменение цены POLYGON MASCOT в течение дня составляет -1.65%
- Оборотное предложение составляет 998.83M USD
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За сегодня изменение цены POLYGON MASCOT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены POLYGON MASCOT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены POLYGON MASCOT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены POLYGON MASCOT на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.65%
|30 дней
|$ 0
|-12.16%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен POLYGON MASCOT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.33%
-1.65%
+7.37%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
We have launched $POLY the Polygon Mascot. X is full of mascots now, there was Lester from Litecoin that reached 160mil. And now there is poly the polygon mascot, we are a memecoin and we want to be the mascot of polygon on solana. All we want to do is keep increasing our exposure. We have been seen by polygon official handle. And they liked our tweet on our main official account. We are now starting to process listings starting for CG and CMC, after that our next goal is start finishing talks and get deals with tier 2 BitMart and Lbit Cexs. Crypto X has already posted about us and we are lining up more KOLs to keep increasing our reach.
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