Токеномика Pickle Finance (PICKLE) Откройте для себя ключевую информацию о Pickle Finance (PICKLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pickle Finance (PICKLE) Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms. Официальный сайт: https://pickle.finance/ Купить PICKLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Pickle Finance (PICKLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pickle Finance (PICKLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 82,20K $ 82,20K $ 82,20K Общее предложение: $ 3,49M $ 3,49M $ 3,49M Оборотное предложение: $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 173,49K $ 173,49K $ 173,49K Исторический максимум: $ 85,24 $ 85,24 $ 85,24 Исторический минимум: $ 0,04249673 $ 0,04249673 $ 0,04249673 Текущая цена: $ 0,04973368 $ 0,04973368 $ 0,04973368 Узнайте больше о цене Pickle Finance (PICKLE)

Токеномика Pickle Finance (PICKLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pickle Finance (PICKLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PICKLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PICKLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PICKLE, изучите текущую цену PICKLE!

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