Сегодняшняя цена Philip Morris xStock

Текущая цена Philip Morris xStock (PMX) сегодня составляет $ 187.01 с изменением 35.48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PMX на USD составляет $ 187.01 за PMX.

На данный момент Philip Morris xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 225,149, при оборотном предложении 1.20K PMX. В течение последних 24 часов, PMX торговался в диапазоне от $ 186.47 (минимум) до $ 195.2 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 289.84, тогда как исторический минимум составил $ 144.78.

В краткосрочной перспективе PMX изменился на +0.22% за последний час и на -0.79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.95K.

Рыночная информация Philip Morris xStock (PMX)

Рыночная капитализация $ 225.15K$ 225.15K $ 225.15K Объем (24Ч) $ 1.95K$ 1.95K $ 1.95K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 86.76M$ 86.76M $ 86.76M Оборотное предложение 1.20K 1.20K 1.20K Общее предложение 463,926.2250228814 463,926.2250228814 463,926.2250228814

Текущая рыночная капитализация Philip Morris xStock составляет $ 225.15K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.95K. Циркулируещее обращение PMX составляет 1.20K, а общее предложение – 463926.2250228814. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 86.76M.