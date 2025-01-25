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Цена PEEKING DUCK (QWACK)

USD

График цены PEEKING DUCK (QWACK) в реальном времени

$0.00043526
$0.00043526$0.00043526
-42.10%(1D)

Цена PEEKING DUCK (QWACK) сегодня

Текущая цена PEEKING DUCK (QWACK) сегодня составляет 0.00043526 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 435.19K USD. Цена QWACK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка PEEKING DUCK:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 66.26K USD
- Изменение цены PEEKING DUCK в течение дня составляет -42.10%
- Оборотное предложение составляет 1000.00M USD

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Ценовые показатели PEEKING DUCK (QWACK) - USD

За сегодня изменение цены PEEKING DUCK на USD составило $ -0.000316581992462967.
За последние 30 дней изменение цены PEEKING DUCK на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены PEEKING DUCK на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены PEEKING DUCK на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000316581992462967-42.10%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен PEEKING DUCK (QWACK)

Ознакомьтесь с последним анализом цен PEEKING DUCK: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00043367
$ 0.00043367$ 0.00043367

$ 0.0008568
$ 0.0008568$ 0.0008568

$ 0.0008568
$ 0.0008568$ 0.0008568

+0.37%

-42.10%

--

Рыночная информация PEEKING DUCK (QWACK)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 435.19K
$ 435.19K$ 435.19K

$ 66.26K
$ 66.26K$ 66.26K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

Что такое PEEKING DUCK (QWACK)

QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.

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Источник PEEKING DUCK (QWACK)

Официальный веб-сайт

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QWACK на местную валюту

1 QWACK к AUD
A$0.0006877108
1 QWACK к GBP
0.000348208
1 QWACK к EUR
0.000413497
1 QWACK к USD
$0.00043526
1 QWACK к MYR
RM0.0019020862
1 QWACK к TRY
0.0155126664
1 QWACK к JPY
¥0.0679136178
1 QWACK к RUB
0.0425292546
1 QWACK к INR
0.0375107068
1 QWACK к IDR
Rp7.0203215978
1 QWACK к PHP
0.025353895
1 QWACK к EGP
￡E.0.021871815
1 QWACK к BRL
R$0.0025723866
1 QWACK к CAD
C$0.0006224218
1 QWACK к BDT
0.0530973674
1 QWACK к NGN
0.6779740338
1 QWACK к UAH
0.0182460992
1 QWACK к VES
Bs0.02437456
1 QWACK к PKR
Rs0.1212068522
1 QWACK к KZT
0.2255212638
1 QWACK к THB
฿0.014602973
1 QWACK к TWD
NT$0.0142504124
1 QWACK к CHF
Fr0.000391734
1 QWACK к HKD
HK$0.0033863228
1 QWACK к MAD
.د.م0.0043395422