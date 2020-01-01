Токеномика PEEKING DUCK (QWACK)

Токеномика PEEKING DUCK (QWACK)

Откройте для себя ключевую информацию о PEEKING DUCK (QWACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PEEKING DUCK (QWACK)

QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.

Официальный сайт:
https://www.qwack.live

Токеномика и анализ цен PEEKING DUCK (QWACK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PEEKING DUCK (QWACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,40K
$ 5,40K$ 5,40K
Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,40K
$ 5,40K$ 5,40K
Исторический максимум:
$ 0,00241506
$ 0,00241506$ 0,00241506
Исторический минимум:
$ 0,00000399
$ 0,00000399$ 0,00000399
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика PEEKING DUCK (QWACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PEEKING DUCK (QWACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QWACK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QWACK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QWACK, изучите текущую цену QWACK!

Прогноз цены QWACK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.