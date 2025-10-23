Что такое Nexora (NEX)

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

Прогноз цены Nexora (USD)

Сколько будет стоить Nexora (NEX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nexora (NEX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nexora.

NEX на местную валюту

Токеномика Nexora (NEX)

Понимание токеномики Nexora (NEX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NEX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nexora (NEX) Сколько стоит Nexora (NEX) на сегодня? Актуальная цена NEX в USD – 0,246486 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NEX в USD? $ 0,246486 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NEX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nexora? Рыночная капитализация NEX составляет $ 13,77M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NEX? Циркулирующее предложение NEX составляет 56,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NEX? NEX достиг максимальной цены (ATH) в 0,405217 USD . Какова была минимальная цена NEX за все время (ATL)? NEX достиг минимальной цены (ATL) в 0,235085 USD . Каков объем торгов NEX? Объем торгов за последние 24 часа для NEX составляет -- USD . Вырастет ли NEX в цене в этом году? NEX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NEX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Nexora (NEX)