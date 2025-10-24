Что такое NESHUDO (NESHUDO)

$NESHUDO is a leveraged creator token tied to the Neshudo brand, a tech YouTuber boasting over 1 million followers on his channel. As part of the emerging Creator Capital Markets, it embodies Neshudo’s influence and innovative projects. Launched to highlight his expertise in tokenizing his brand, $NESHUDO offers exclusive giveaways, premium benefits for top holders, a dedicated whale group, and evolving activities like community events and tech-driven initiatives, all under active development to enhance its ecosystem and value. $NESHUDO is a leveraged creator token tied to the Neshudo brand, a tech YouTuber boasting over 1 million followers on his channel. As part of the emerging Creator Capital Markets, it embodies Neshudo’s influence and innovative projects. Launched to highlight his expertise in tokenizing his brand, $NESHUDO offers exclusive giveaways, premium benefits for top holders, a dedicated whale group, and evolving activities like community events and tech-driven initiatives, all under active development to enhance its ecosystem and value.

Источник NESHUDO (NESHUDO) Официальный веб-сайт

Токеномика NESHUDO (NESHUDO)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NESHUDO (NESHUDO) Сколько стоит NESHUDO (NESHUDO) на сегодня? Актуальная цена NESHUDO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NESHUDO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NESHUDO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация NESHUDO? Рыночная капитализация NESHUDO составляет $ 27,96K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NESHUDO? Циркулирующее предложение NESHUDO составляет 999,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NESHUDO? NESHUDO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена NESHUDO за все время (ATL)? NESHUDO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NESHUDO? Объем торгов за последние 24 часа для NESHUDO составляет -- USD . Вырастет ли NESHUDO в цене в этом году? NESHUDO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NESHUDO для более подробного анализа.

