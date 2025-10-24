Текущая цена Neonet AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NEONET к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NEONET прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Neonet AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NEONET к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NEONET прямо сейчас на MEXC.

Логотип Neonet AI

Цена Neonet AI (NEONET)

Не в листинге

Текущая цена 1 NEONET в USD:

0,00%1D
График цены Neonet AI (NEONET) в реальном времени
Информация о ценах Neonet AI (NEONET) (USD)

Текущая цена Neonet AI (NEONET) составляет --. За последние 24 часа NEONET торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NEONET за все время составляет $ 0,00153661, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NEONET изменился на +0,86% за последний час, на -0,02% за 24 часа и на -5,11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Neonet AI (NEONET)

Текущая рыночная капитализация Neonet AI составляет $ 23,66K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NEONET составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,66K.

История цен Neonet AI (NEONET) в USD

За сегодня изменение цены Neonet AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Neonet AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Neonet AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Neonet AI на USD составило $ 0.

Что такое Neonet AI (NEONET)

NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions.

As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Neonet AI (NEONET)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Neonet AI (USD)

Сколько будет стоить Neonet AI (NEONET) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Neonet AI (NEONET) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Neonet AI.

Проверьте прогноз цены Neonet AI!

NEONET на местную валюту

Токеномика Neonet AI (NEONET)

Понимание токеномики Neonet AI (NEONET) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NEONET прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Neonet AI (NEONET)

Сколько стоит Neonet AI (NEONET) на сегодня?
Актуальная цена NEONET в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NEONET в USD?
Текущая цена NEONET в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Neonet AI?
Рыночная капитализация NEONET составляет $ 23,66K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NEONET?
Циркулирующее предложение NEONET составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NEONET?
NEONET достиг максимальной цены (ATH) в 0,00153661 USD.
Какова была минимальная цена NEONET за все время (ATL)?
NEONET достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NEONET?
Объем торгов за последние 24 часа для NEONET составляет -- USD.
Вырастет ли NEONET в цене в этом году?
NEONET может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NEONET для более подробного анализа.
