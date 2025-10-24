Текущая цена NEMA сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NEMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NEMA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена NEMA сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NEMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NEMA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о NEMA

Информация о цене NEMA

Официальный сайт NEMA

Токеномика NEMA

Прогноз цен NEMA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип NEMA

Цена NEMA (NEMA)

Не в листинге

Текущая цена 1 NEMA в USD:

$0,00012593
$0,00012593$0,00012593
-12,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены NEMA (NEMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:58:53 (UTC+8)

Информация о ценах NEMA (NEMA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00195976
$ 0,00195976$ 0,00195976

$ 0
$ 0$ 0

+5,84%

-12,60%

+7,88%

+7,88%

Текущая цена NEMA (NEMA) составляет --. За последние 24 часа NEMA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NEMA за все время составляет $ 0,00195976, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NEMA изменился на +5,84% за последний час, на -12,60% за 24 часа и на +7,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NEMA (NEMA)

$ 118,63K
$ 118,63K$ 118,63K

--
----

$ 124,98K
$ 124,98K$ 124,98K

942,09M
942,09M 942,09M

992 550 402,408859
992 550 402,408859 992 550 402,408859

Текущая рыночная капитализация NEMA составляет $ 118,63K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NEMA составляет 942,09M, а общее предложение – 992550402.408859. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 124,98K.

История цен NEMA (NEMA) в USD

За сегодня изменение цены NEMA на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены NEMA на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены NEMA на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены NEMA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-12,60%
30 дней$ 0-53,21%
60 дней$ 0-87,89%
90 дней$ 0--

Что такое NEMA (NEMA)

Project Nema is a research initiative enhancing AI memory and companionship by integrating the C. elegans neural connectome with a large language model (LLM). The LLM translates human language to interact with the worm's simulated brain, addressing LLMs' lack of persistent emotional or psychological states beyond context windows. This creates a stable, evolving neural state that retains history across sessions. For example, user inputs like "good morning Nema" fetch state and history for processing. Utilities include companionship, where Nema acts as the LLM's "soul" for long-term personality building, and dynamic adaptation mimicking life. It also aims to boost LLM outputs via extended memory. The project involves user management and visualizations.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник NEMA (NEMA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены NEMA (USD)

Сколько будет стоить NEMA (NEMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NEMA (NEMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NEMA.

Проверьте прогноз цены NEMA!

NEMA на местную валюту

Токеномика NEMA (NEMA)

Понимание токеномики NEMA (NEMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NEMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NEMA (NEMA)

Сколько стоит NEMA (NEMA) на сегодня?
Актуальная цена NEMA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NEMA в USD?
Текущая цена NEMA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NEMA?
Рыночная капитализация NEMA составляет $ 118,63K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NEMA?
Циркулирующее предложение NEMA составляет 942,09M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NEMA?
NEMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00195976 USD.
Какова была минимальная цена NEMA за все время (ATL)?
NEMA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NEMA?
Объем торгов за последние 24 часа для NEMA составляет -- USD.
Вырастет ли NEMA в цене в этом году?
NEMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NEMA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:58:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии NEMA (NEMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.