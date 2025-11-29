Что такое NEMA

Токеномика и анализ цен NEMA (NEMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEMA (NEMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 127,34K $ 127,34K $ 127,34K Общее предложение: $ 992,55M $ 992,55M $ 992,55M Оборотное предложение: $ 942,09M $ 942,09M $ 942,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 134,16K $ 134,16K $ 134,16K Исторический максимум: $ 0,00195976 $ 0,00195976 $ 0,00195976 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013518 $ 0,00013518 $ 0,00013518 Узнайте больше о цене NEMA (NEMA) Купить NEMA сейчас!

Информация о NEMA (NEMA) Официальный сайт: https://www.nema.ac/

Токеномика NEMA (NEMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEMA (NEMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEMA, изучите текущую цену NEMA!

Прогноз цены NEMA Хотите узнать, куда может двигаться NEMA? Наша страница прогноза цены NEMA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NEMA прямо сейчас!

