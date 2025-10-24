Текущая цена Nativ сегодня составляет 0,00000126 USD. Следите за обновлениями цены NTV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NTV прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Nativ сегодня составляет 0,00000126 USD. Следите за обновлениями цены NTV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NTV прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о NTV

Информация о цене NTV

Официальный сайт NTV

Токеномика NTV

Прогноз цен NTV

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Nativ

Цена Nativ (NTV)

Не в листинге

Текущая цена 1 NTV в USD:

--
----
-3,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Nativ (NTV) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:58:50 (UTC+8)

Информация о ценах Nativ (NTV) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00000116
$ 0,00000116$ 0,00000116
Мин 24Ч
$ 0,00000132
$ 0,00000132$ 0,00000132
Макс 24Ч

$ 0,00000116
$ 0,00000116$ 0,00000116

$ 0,00000132
$ 0,00000132$ 0,00000132

$ 0,00003445
$ 0,00003445$ 0,00003445

$ 0,00000114
$ 0,00000114$ 0,00000114

-1,01%

-3,29%

-58,28%

-58,28%

Текущая цена Nativ (NTV) составляет $0,00000126. За последние 24 часа NTV торговался в диапазоне от $ 0,00000116 до $ 0,00000132, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NTV за все время составляет $ 0,00003445, а минимальная – $ 0,00000114.

Что касается краткосрочной динамики, NTV изменился на -1,01% за последний час, на -3,29% за 24 часа и на -58,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nativ (NTV)

$ 36,68K
$ 36,68K$ 36,68K

--
----

$ 183,86K
$ 183,86K$ 183,86K

29,53B
29,53B 29,53B

148 000 000 000,0
148 000 000 000,0 148 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Nativ составляет $ 36,68K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NTV составляет 29,53B, а общее предложение – 148000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 183,86K.

История цен Nativ (NTV) в USD

За сегодня изменение цены Nativ на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nativ на USD составило $ -0,0000011391.
За последние 60 дней изменение цены Nativ на USD составило $ -0,0000011685.
За последние 90 дней изменение цены Nativ на USD составило $ -0,00002069190184223281.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-3,29%
30 дней$ -0,0000011391-90,40%
60 дней$ -0,0000011685-92,73%
90 дней$ -0,00002069190184223281-94,26%

Что такое Nativ (NTV)

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Nativ (NTV)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Nativ (USD)

Сколько будет стоить Nativ (NTV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nativ (NTV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nativ.

Проверьте прогноз цены Nativ!

NTV на местную валюту

Токеномика Nativ (NTV)

Понимание токеномики Nativ (NTV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NTV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nativ (NTV)

Сколько стоит Nativ (NTV) на сегодня?
Актуальная цена NTV в USD – 0,00000126 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NTV в USD?
Текущая цена NTV в USD составляет $ 0,00000126. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nativ?
Рыночная капитализация NTV составляет $ 36,68K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NTV?
Циркулирующее предложение NTV составляет 29,53B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NTV?
NTV достиг максимальной цены (ATH) в 0,00003445 USD.
Какова была минимальная цена NTV за все время (ATL)?
NTV достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000114 USD.
Каков объем торгов NTV?
Объем торгов за последние 24 часа для NTV составляет -- USD.
Вырастет ли NTV в цене в этом году?
NTV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NTV для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:58:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Nativ (NTV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.