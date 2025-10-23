Что такое Moolah (MOOLAH)

$Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah’s official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token’s official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO’s broader goals, potentially positioning $Moolah as a “blue-chip” meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest. $Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah’s official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token’s official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO’s broader goals, potentially positioning $Moolah as a “blue-chip” meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Moolah (MOOLAH) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Moolah (USD)

Сколько будет стоить Moolah (MOOLAH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Moolah (MOOLAH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Moolah.

Проверьте прогноз цены Moolah!

MOOLAH на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Moolah (MOOLAH)

Понимание токеномики Moolah (MOOLAH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MOOLAH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Moolah (MOOLAH) Сколько стоит Moolah (MOOLAH) на сегодня? Актуальная цена MOOLAH в USD – 0,00615326 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MOOLAH в USD? $ 0,00615326 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MOOLAH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Moolah? Рыночная капитализация MOOLAH составляет $ 6,18M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MOOLAH? Циркулирующее предложение MOOLAH составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MOOLAH? MOOLAH достиг максимальной цены (ATH) в 0,01204979 USD . Какова была минимальная цена MOOLAH за все время (ATL)? MOOLAH достиг минимальной цены (ATL) в 0,0034949 USD . Каков объем торгов MOOLAH? Объем торгов за последние 24 часа для MOOLAH составляет -- USD . Вырастет ли MOOLAH в цене в этом году? MOOLAH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOOLAH для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Moolah (MOOLAH)