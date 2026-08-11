Сегодняшняя цена Milady Cult Coin

Текущая цена Milady Cult Coin (CULT) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CULT на USD составляет $ 0 за CULT.

На данный момент Milady Cult Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6,116,395, при оборотном предложении 46.88B CULT. В течение последних 24 часов, CULT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00772251, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CULT изменился на -1.33% за последний час и на -5.95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 171.61K.

Рыночная информация Milady Cult Coin (CULT)

Рыночная капитализация $ 6.12M$ 6.12M $ 6.12M Объем (24Ч) $ 171.61K$ 171.61K $ 171.61K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13.05M$ 13.05M $ 13.05M Оборотное предложение 46.88B 46.88B 46.88B Общее предложение 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Текущая рыночная капитализация Milady Cult Coin составляет $ 6.12M, при 24-часовом объеме торгов $ 171.61K. Циркулируещее обращение CULT составляет 46.88B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13.05M.