Сегодняшняя цена Mayhem Mode

Текущая цена Mayhem Mode (MAYHEM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAYHEM на USD составляет $ 0 за MAYHEM.

На данный момент Mayhem Mode занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 51,859, при оборотном предложении 1.01B MAYHEM. В течение последних 24 часов, MAYHEM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00143648, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MAYHEM изменился на -0.23% за последний час и на +4.75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Mayhem Mode (MAYHEM)

Рыночная капитализация $ 51.86K$ 51.86K $ 51.86K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 51.86K$ 51.86K $ 51.86K Оборотное предложение 1.01B 1.01B 1.01B Общее предложение 1,013,843,630.361436 1,013,843,630.361436 1,013,843,630.361436

Текущая рыночная капитализация Mayhem Mode составляет $ 51.86K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MAYHEM составляет 1.01B, а общее предложение – 1013843630.361436. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 51.86K.