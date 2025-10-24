Текущая цена Marine Moguls сегодня составляет 41,5 USD. Следите за обновлениями цены MOGUL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MOGUL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Marine Moguls сегодня составляет 41,5 USD. Следите за обновлениями цены MOGUL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MOGUL прямо сейчас на MEXC.

$41,5
-0,90%1D
График цены Marine Moguls (MOGUL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:54:07 (UTC+8)

Информация о ценах Marine Moguls (MOGUL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 38,69
Мин 24Ч
$ 44,59
Макс 24Ч

$ 38,69
$ 44,59
$ 910,54
$ 32,47
-5,16%

-0,95%

-9,93%

-9,93%

Текущая цена Marine Moguls (MOGUL) составляет $41,5. За последние 24 часа MOGUL торговался в диапазоне от $ 38,69 до $ 44,59, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MOGUL за все время составляет $ 910,54, а минимальная – $ 32,47.

Что касается краткосрочной динамики, MOGUL изменился на -5,16% за последний час, на -0,95% за 24 часа и на -9,93% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Marine Moguls (MOGUL)

$ 112,32K
--
$ 413,50K
2,71K
9 963,0
Текущая рыночная капитализация Marine Moguls составляет $ 112,32K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOGUL составляет 2,71K, а общее предложение – 9963.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 413,50K.

История цен Marine Moguls (MOGUL) в USD

За сегодня изменение цены Marine Moguls на USD составило $ -0,40085002970978.
За последние 30 дней изменение цены Marine Moguls на USD составило $ -17,2332692500.
За последние 60 дней изменение цены Marine Moguls на USD составило $ +2,8999287000.
За последние 90 дней изменение цены Marine Moguls на USD составило $ -5,566549425748704.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,40085002970978-0,95%
30 дней$ -17,2332692500-41,52%
60 дней$ +2,8999287000+6,99%
90 дней$ -5,566549425748704-11,82%

Что такое Marine Moguls (MOGUL)

Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Marine Moguls (MOGUL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Marine Moguls (USD)

Сколько будет стоить Marine Moguls (MOGUL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Marine Moguls (MOGUL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Marine Moguls.

Проверьте прогноз цены Marine Moguls!

MOGUL на местную валюту

Токеномика Marine Moguls (MOGUL)

Понимание токеномики Marine Moguls (MOGUL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MOGUL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Marine Moguls (MOGUL)

Сколько стоит Marine Moguls (MOGUL) на сегодня?
Актуальная цена MOGUL в USD – 41,5 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MOGUL в USD?
Текущая цена MOGUL в USD составляет $ 41,5. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Marine Moguls?
Рыночная капитализация MOGUL составляет $ 112,32K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MOGUL?
Циркулирующее предложение MOGUL составляет 2,71K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MOGUL?
MOGUL достиг максимальной цены (ATH) в 910,54 USD.
Какова была минимальная цена MOGUL за все время (ATL)?
MOGUL достиг минимальной цены (ATL) в 32,47 USD.
Каков объем торгов MOGUL?
Объем торгов за последние 24 часа для MOGUL составляет -- USD.
Вырастет ли MOGUL в цене в этом году?
MOGUL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOGUL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:54:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Marine Moguls (MOGUL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.