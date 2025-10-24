Что такое Marine Moguls (MOGUL)

Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets. Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Marine Moguls (MOGUL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Marine Moguls (USD)

Сколько будет стоить Marine Moguls (MOGUL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Marine Moguls (MOGUL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Marine Moguls.

Проверьте прогноз цены Marine Moguls!

MOGUL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Marine Moguls (MOGUL)

Понимание токеномики Marine Moguls (MOGUL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MOGUL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Marine Moguls (MOGUL) Сколько стоит Marine Moguls (MOGUL) на сегодня? Актуальная цена MOGUL в USD – 41,5 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MOGUL в USD? $ 41,5 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MOGUL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Marine Moguls? Рыночная капитализация MOGUL составляет $ 112,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MOGUL? Циркулирующее предложение MOGUL составляет 2,71K USD . Какова была максимальная цена (ATH) MOGUL? MOGUL достиг максимальной цены (ATH) в 910,54 USD . Какова была минимальная цена MOGUL за все время (ATL)? MOGUL достиг минимальной цены (ATL) в 32,47 USD . Каков объем торгов MOGUL? Объем торгов за последние 24 часа для MOGUL составляет -- USD . Вырастет ли MOGUL в цене в этом году? MOGUL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOGUL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Marine Moguls (MOGUL)